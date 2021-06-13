Во время стрельбы по мишеням ранен в голову 12-летний ребёнок

Как удалось выяснить сотрудникам милиции, вечером в четверг на территории одного из частных домовладений жители агрогородка Заречье решили в качестве развлечения пострелять по мишеням из пневматической винтовки.









На некоторое время «стрелки» отлучились, оставив оружие и шестнадцатилетнего подростка без присмотра. Тот решил воспользоваться моментом, и сделал несколько выстрелов.





К несчастью, в двадцати метрах от места стрельбы проходил 12-летний мальчишка, которому пуля попала в височную часть головы.





В настоящий момент здоровью пострадавшего ничего не угрожает, он находится под наблюдением медиков хирургического отделения Рогачёвской ЦРБ.



