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Во время стрельбы по мишеням ранен в голову 12-летний ребёнок

Как сообщили региональному изданию «Рогачёв Онлайн», в четверг 10 июня, примерно в десять часов вечера к ним с пулевым ранением в голову, в область виска, поступил ребёнок 2009 года рождения. Как сообщили медики, парня пришлось госпитализировать, и сообщить об инциденте в правоохранительные органы.

Как удалось выяснить сотрудникам милиции, вечером в четверг на территории одного из частных домовладений жители агрогородка Заречье решили в качестве развлечения пострелять по мишеням из пневматической винтовки.


На некоторое время «стрелки» отлучились, оставив оружие и шестнадцатилетнего подростка без присмотра. Тот решил воспользоваться моментом, и сделал несколько выстрелов.

К несчастью, в двадцати метрах от места стрельбы проходил 12-летний мальчишка, которому пуля попала в височную часть головы.

В настоящий момент здоровью пострадавшего ничего не угрожает, он находится под наблюдением медиков хирургического отделения Рогачёвской ЦРБ.
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