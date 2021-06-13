Глава ВОЗ не исключил, что пандемия могла начаться из-за утечки вируса из лаборатории
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в рамах саммита G7 заявил, что нельзя исключать версию лабораторного происхождения COVID-19, обвинив Китай в недостаточной "прозрачности" на начальном этапе расследования проблемы.
По его словам, установить происхождение вируса следует "из уважения" к 175 млн заразившихся и 3,7 млн скончавшихся от связанных с ним заболеваний, пишет interfax.by
"Я думаю, что знать, откуда этот вирус произошел, следует из уважения, которого эти люди заслуживают, а также для того, чтобы мы могли предотвратить его повторение", - приводит Daily Mail слова Гебрейесуса.
"Каждая гипотеза должна быть открыта", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности утечки вируса из лаборатории.
Глава ВОЗ отметил, что на начальных этапах расследования со стороны Китая не было достаточной "прозрачности и сотрудничества".
Ранее президент США Джо Байден поручил американским разведслужбам "удвоить усилия" в поиске источника происхождения COVID-19 и отчитаться о результатах в течение 90 дней.
The New York Times со ссылками на высокопоставленных чиновников администрации США писала, что у американской разведки в распоряжении имеются еще не исследованные данные, связанные с источником пандемии коронавируса, о чем был проинформирован Белый дом. Разведка намерена использовать "экстраординарные" компьютерные мощности, чтобы выяснить, просочился ли вирус из лаборатории в китайском Ухане или распространился в результате контактов людей с животными.
В мае посольство Китая в США раскритиковало возобновившееся в США расследование, посчитав его целью "обвинить Китай в том, что он является основным источником распространения в мире коронавируса", и предупредило, что это только затруднит борьбу с пандемией. Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что США в рамках расследования следует обеспечить доступ специалистов ВОЗ на свои объекты.
Группа экспертов ВОЗ ранее посетила Уханьский институт вирусологии. В докладе о результатах посещения был сделан вывод, что утечка вирусов из лаборатории института "крайне маловероятна". Великобритания и США крайне критически отнеслись к этому, заявив, что Китай намеренно отказал экспертам в доступе к данным и образцам.
12:32 13/06/2021
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