По его словам, установить происхождение вируса следует "из уважения" к 175 млн заразившихся и 3,7 млн скончавшихся от связанных с ним заболеваний, пишет interfax.by

"Я думаю, что знать, откуда этот вирус произошел, следует из уважения, которого эти люди заслуживают, а также для того, чтобы мы могли предотвратить его повторение", - приводит Daily Mail слова Гебрейесуса.





"Каждая гипотеза должна быть открыта", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности утечки вируса из лаборатории.





Глава ВОЗ отметил, что на начальных этапах расследования со стороны Китая не было достаточной "прозрачности и сотрудничества".





Ранее президент США Джо Байден поручил американским разведслужбам "удвоить усилия" в поиске источника происхождения COVID-19 и отчитаться о результатах в течение 90 дней.





The New York Times со ссылками на высокопоставленных чиновников администрации США писала, что у американской разведки в распоряжении имеются еще не исследованные данные, связанные с источником пандемии коронавируса, о чем был проинформирован Белый дом. Разведка намерена использовать "экстраординарные" компьютерные мощности, чтобы выяснить, просочился ли вирус из лаборатории в китайском Ухане или распространился в результате контактов людей с животными.





В мае посольство Китая в США раскритиковало возобновившееся в США расследование, посчитав его целью "обвинить Китай в том, что он является основным источником распространения в мире коронавируса", и предупредило, что это только затруднит борьбу с пандемией. Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что США в рамках расследования следует обеспечить доступ специалистов ВОЗ на свои объекты.





Группа экспертов ВОЗ ранее посетила Уханьский институт вирусологии. В докладе о результатах посещения был сделан вывод, что утечка вирусов из лаборатории института "крайне маловероятна". Великобритания и США крайне критически отнеслись к этому, заявив, что Китай намеренно отказал экспертам в доступе к данным и образцам.



