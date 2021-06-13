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Украина возвращает пациентов из Беларуси - реанимобиль с Андреем Ивановым сегодня пересёк границу

Ночью границу Беларуси и Украины пересек реанимобиль с Андреем Ивановым, который находился в Минске в связи с операцией по пересадке почки.

Фото: Дмитрий Кулеба / Facebook
Андрей Иванов (на фото – в центре) вернулся на родину

Власти Украины вернули из Беларуси пять человек, которые находились на лечении в этой стране. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook в воскресенье, 13 июня.

"Мы уже вернули в Украину пятерых пациентов, которые обратились за помощью – и я благодарен за сотрудничество Харьковской, Ровенской, Киевской и Черкасской ОГА, а также народным депутатам фракции Слуга народа", – написал Кулеба.

Также министр сообщил, что сегодня ночью границу Беларуси и Украины пересек реанимобиль с Андреем Ивановым, который находился в Минске в связи с операцией по пересадке почки. Мужчина не смог вернуться на родину после введения запрета на авиасообщение с Беларусью.

По словам Кулебы, еще один человек, который хочет вернуться в Украину, должен решить, когда именно это должно произойти.

Ранее собщалось, что в Беларуси находятся 26 граждан Украины, которые получают медицинскую помощь (трансплантация органов, костного мозга, иммунотерапия). Еще четыре украинца проходили обследование.
korrespondent.net
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