Фото: Дмитрий Кулеба / Facebook

Андрей Иванов (на фото – в центре) вернулся на родину





Власти Украины вернули из Беларуси пять человек, которые находились на лечении в этой стране. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook в воскресенье, 13 июня.





"Мы уже вернули в Украину пятерых пациентов, которые обратились за помощью – и я благодарен за сотрудничество Харьковской, Ровенской, Киевской и Черкасской ОГА, а также народным депутатам фракции Слуга народа", – написал Кулеба.





Также министр сообщил, что сегодня ночью границу Беларуси и Украины пересек реанимобиль с Андреем Ивановым, который находился в Минске в связи с операцией по пересадке почки. Мужчина не смог вернуться на родину после введения запрета на авиасообщение с Беларусью.





По словам Кулебы, еще один человек, который хочет вернуться в Украину, должен решить, когда именно это должно произойти.





Ранее собщалось, что в Беларуси находятся 26 граждан Украины, которые получают медицинскую помощь (трансплантация органов, костного мозга, иммунотерапия). Еще четыре украинца проходили обследование.



