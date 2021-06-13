+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Глава литовского правительства: Поток нелегальных мигрантов с территории Беларуси достиг исторического максимума

Об этом Ингриде Шимоните заявила на встрече с австрийским канцлером. Она призвала немедленно ввести четвертый и пятый санкционные пакеты против Лукашенко и его окружения, пишет Радио Свобода со ссылкой на БелаПАН.

Потоки нелегальных мигрантов из Беларуси «достигли исторического максимума», заявила премьер-министр Литвы Ингриде Шимоните в Вене на встрече с канцлером Австрии Себастьяном Курцем. По словам Шимоните, режим в Беларуси пообещал наполнить Европу нелегалами, так как 26 мая в белорусских провластных телеграмм-каналах опубликовали сообщение с реакцией Лукашенко на санкции стран Запада: «Мы останавливали наркотики и мигрантов — теперь будете сами их есть и ловить».

Ранее об интенсивном потоке нелегальных мигрантов из Беларуси заявляли министр внутренних дел Литвы Агне Билатайте и президент страны Гитанас Науседа.

На встрече в Вене Шимоните призвала к введению ЕС четвертого пакета санкций и без промедления — пятого. Себастьян Курц поддержал призывы Шимоните.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Канапацкая Ганна
На отставку Виктора Шеймана
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Игорь Драко
Ткнуть Россию носом в газ и калий
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]