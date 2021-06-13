Потоки нелегальных мигрантов из Беларуси «достигли исторического максимума», заявила премьер-министр Литвы Ингриде Шимоните в Вене на встрече с канцлером Австрии Себастьяном Курцем. По словам Шимоните, режим в Беларуси пообещал наполнить Европу нелегалами, так как 26 мая в белорусских провластных телеграмм-каналах опубликовали сообщение с реакцией Лукашенко на санкции стран Запада: «Мы останавливали наркотики и мигрантов — теперь будете сами их есть и ловить».





Ранее об интенсивном потоке нелегальных мигрантов из Беларуси заявляли министр внутренних дел Литвы Агне Билатайте и президент страны Гитанас Науседа.





На встрече в Вене Шимоните призвала к введению ЕС четвертого пакета санкций и без промедления — пятого. Себастьян Курц поддержал призывы Шимоните.



