Ученые рассказали об изменении основных симптомов коронавируса





Так, по информации Национальной службы здравоохранения Великобритании главными признаками Covid-19 считаются лихорадка, продолжительный кашель, потеря обоняния и вкуса. Однако мутации вируса привели к тому, что самыми распространенными симптомами инфекции стали головная боль, насморк и боль в горле, уточняют ученые.





Профессор генетической эпидемиологии Тим Спектор в свою очередь отметил, что "индийский вариант" SARS-CoV-2 больше напоминает обычную простуду. "Человек не осознает этого. Он думает, что у него какая-то сезонная простуда, и ходит на вечеринки, заражая других. Мы изучаем основные признаки инфекции. И теперь они не такие же, как раньше", — сказал Спектор.