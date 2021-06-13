Ученые рассказали об изменении основных симптомов коронавируса
Исследователи из Королевского колледжа Лондона назвали новые основные симптомы коронавирусной инфекции, сообщает Mirror.
Так, по информации Национальной службы здравоохранения Великобритании главными признаками Covid-19 считаются лихорадка, продолжительный кашель, потеря обоняния и вкуса. Однако мутации вируса привели к тому, что самыми распространенными симптомами инфекции стали головная боль, насморк и боль в горле, уточняют ученые.
Профессор генетической эпидемиологии Тим Спектор в свою очередь отметил, что "индийский вариант" SARS-CoV-2 больше напоминает обычную простуду. "Человек не осознает этого. Он думает, что у него какая-то сезонная простуда, и ходит на вечеринки, заражая других. Мы изучаем основные признаки инфекции. И теперь они не такие же, как раньше", — сказал Спектор.
10:25 13/06/2021
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