Королева Елизавета (фото - Will Oliver_EPA)





Королева Великобритании Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года – в этом году ей исполнилось 95 лет. Однако официально день рождения монарха в Британии отмечают во вторую субботу июня. В этом году Елизавета решила в этот день наградить титулами разработчиков вакцины от коронавируса AstraZeneca, сообщается на сайте правительства, .

"Этот список почестей – образцовая демонстрация того, какая мы заботливая нация", – отметили в правительстве.





В частности, рыцарские титулы получили директор по глобальной стратегии поставок AstraZeneca Марк Проктор, профессор Оксфордского университета Эндою Поллард, а также эксперт целевой группы по вакцинам Ян Маккубин.





Еще несколько ученых были награждены орденами Британской империи.





"Во время пандемии мы увидели бесчисленное множество примеров героизма в повседневной жизни. От тех, кто использует свой опыт в разработке жизненно важных вакцин ... до людей, которые потратили время и силы на заботу о своих соотечественниках", – подчеркнул премьер страны Борис Джонсон.





Всего в этот день награды получили 1129 человек: из сферы образования, спорта, музыки, актерского искусства и политики.





В ноябре 2020 года Елизавета II впервые появилась на публике в защитной маске.



