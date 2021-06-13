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Королева Елизавета II посвятила разработчиков COVID-вакцин в рыцари. Речь не о "Спутнике"

Королева Великобритании Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года – в этом году ей исполнилось 95 лет.

Королева Елизавета (фото - Will Oliver_EPA)

Королева Великобритании Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года – в этом году ей исполнилось 95 лет. Однако официально день рождения монарха в Британии отмечают во вторую субботу июня. В этом году Елизавета решила в этот день наградить титулами разработчиков вакцины от коронавируса AstraZeneca, сообщается на сайте правительства, .
"Этот список почестей – образцовая демонстрация того, какая мы заботливая нация", – отметили в правительстве.

В частности, рыцарские титулы получили директор по глобальной стратегии поставок AstraZeneca Марк Проктор, профессор Оксфордского университета Эндою Поллард, а также эксперт целевой группы по вакцинам Ян Маккубин.

Еще несколько ученых были награждены орденами Британской империи.

"Во время пандемии мы увидели бесчисленное множество примеров героизма в повседневной жизни. От тех, кто использует свой опыт в разработке жизненно важных вакцин ... до людей, которые потратили время и силы на заботу о своих соотечественниках", – подчеркнул премьер страны Борис Джонсон.

Всего в этот день награды получили 1129 человек: из сферы образования, спорта, музыки, актерского искусства и политики.

В ноябре 2020 года Елизавета II впервые появилась на публике в защитной маске.
liga.net
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