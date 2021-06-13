Почти 100-летнему дому в центре Минска возвращают исторический облик

Корреспондент агентства «Минск-Новости» узнала историю этого объекта.





Дом построен в 1927–1928 годах. Тогда в нем было три этажа и 12 квартир, а вот адрес значился другой — ул. Ленинская, 25. Точно неизвестно, как выглядело здание, кто автор его проекта, поскольку ни чертежей, ни изначальных фото не было. Однако известно, что в конце 1930-х — начале 1940-х годов строение реконструировали: добавили 4-й этаж, а с обеих сторон жилого корпуса пристроили дополнительные 4-этажные объемы с арками-проездами. В Великую Отечественную постройка сохранилась, хотя пострадала от пожара.









В 1946-м ее восстановили, главные фасады обновили в неоклассическом стиле. Благодаря обмерочным чертежам 1945 года (архитектор Я. Шапиро, «Белгоспроект») и архивной фотографии 1953-го можно судить о том, каким предстало обновленное здание. Его фасад украшали горизонтальный руст и лепные гирлянды, на оконных проемах — замковые камни, фигурные подоконники и наличники на уровне 2-го этажа. Появились балконы с ажурными металлическими ограждениями, которые завершаются выносными цветочницами. Еще одна важная деталь — парапет крыши, состоящий из чередующихся глухих столбиков и металлических декоративных решеток. Центральную часть парапета венчали утонченные вазы.





На фото 1950-х годов видно, что в левом крыле здания на 1-м этаже находился магазин «Фрукты, овощи».





— Судя по более поздним фото, парапет к 1958 году по неизвестным причинам разобрали, а металлические решетки отдельными секциями закреплены на кровле и сохранились до настоящего времени. При этом со стороны дворового фасада стоят решетки аналогичного рисунка, но других размеров, — поделился главный архитектор проектов РУП «Институт «Белжилпроект», руководитель разработки научно-проектной документации на выполнение ремонтно-реставрационных работ на зданиях историко-культурных ценностей Владимир Выростак.





Он также рассказал, как идут реставрационные работы. Предварительно исследованы слои первоначальной отделки здания, на основании которых воссоздан цвет фасадов. Заменена кровля. Оригинальные металлические балконные ограждения временно демонтировались для реставрации в стационарных условиях, сегодня они уже украшают здание. Будет восстановлен парапет крыши с декоративным убранством (ажурные решетки, вазы из легкого бетона). Также воссоздаются на исторических местах ранее утраченные ворота в арках-проездах, где еще сохранились аутентичные навесные петли. Входные двери в подъезд тоже примут прежнюю форму — и по материалу (они будут из дерева), и по цвету.





Завершить капитальный ремонт с реставрацией дома № 15 на ул. Ленина планируется летом текущего года.





Фото Павла Русака







