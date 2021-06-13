Выбрался из пасти горбатого кита и выжил

По свидетельству профессионального ловца морских раков, его чуть не проглотил горбатый кит, из пасти которого ему удалось выбраться живым





56-летний дайвер Майкл Паккард выжил после того, как попал в пасть горбатого кита. Об инциденте, случившемся у побережья полуострова Кейп-Код, рассказала Cape Cod Times.





Паккард ловил лобстеров на глубине 14 метров, когда вдруг почувствовал сильный толчок, после чего вокруг него внезапно воцарилась темнота. Дайвер признался, что поначалу подумал, что на него напала большая акула, но когда сообразил, что не почувствовал боли от укуса, догадался, что это, наверное, кит. «Я решил: отсюда мне никак не выбраться, мне конец, я погибну, – вспоминал Паккард. – Все, о чем я подумал, это мои сыновья, им по 12 и 15 лет».





Фото носит иллюстративный характер. Горбатый кит





Паккард находился внутри пасти кита около 30 секунд, дыша при этом через кислородный баллон и пытаясь толкать и пинать кита изнутри. В итоге, кит вынырнул на поверхность и "выплюнул" дайвера, при этом не причинив ему никаких повреждений, за исключением нескольких синяков. После этого друг Паккарда, находившийся в лодке, помог ему выбраться из воды.





Эксперты утверждают, что подобные случаи чрезвычайно редки. Горбатые киты – не агрессивные животные, и из-за своей физиологии не способны проглотить объект размером с человека (горбатые киты не имеют зубов и питаются мелкой рыбой или планктоном, которых они отсеивают через "усы" - роговые пластины внутри ротовой полости).





Это уже не первый случай, когда Паккарду удается выжить в экстремальной ситуации. Ранее ему удалось спастись при крушении небольшого самолета на Пуэрто-Рико.



