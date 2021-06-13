Полет в космос с Безосом продан на аукционе за $28 млн

Возможность совершить суборбитальный полет на корабле New Shepard американской космической компании Blue Origin продана с аукциона за 28 миллионов долларов. Об этом в субботу, 12 июня, сообщила пресс-служба Blue Origin.





Отмечается, что в торгах приняли участие около 7,6 тысячи человек из 159 стран мира. Стартовая стоимость лота составляла 4,8 миллиона долларов.





При этом имя покупателя обещают объявить в течение нескольких недель.





Как указано, вырученные на аукционе средства будут переданы фонду Blue Origin, который направит их на образовательную и научно-техническую сферы.





Напомним, первый пилотируемый суборбитальный полет корабля New Shepard запланирован на 20 июля. Кроме победителя торгов, в нем примут участие глава Amazon и Blue Origin Джефф Безос со своим братом.





Имена еще двоих членов экипажа пока не называются, пишет telegraf.by



