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Полет в космос с Безосом продан на аукционе за $28 млн

Определен третий из пяти членов экипажа космического корабля, который 20 июля совершит первый пилотируемый суборбитальный полет.

Возможность совершить суборбитальный полет на корабле New Shepard американской космической компании Blue Origin продана с аукциона за 28 миллионов долларов. Об этом в субботу, 12 июня, сообщила пресс-служба Blue Origin.

Отмечается, что в торгах приняли участие около 7,6 тысячи человек из 159 стран мира. Стартовая стоимость лота составляла 4,8 миллиона долларов.

При этом имя покупателя обещают объявить в течение нескольких недель.

Как указано, вырученные на аукционе средства будут переданы фонду Blue Origin, который направит их на образовательную и научно-техническую сферы.

Напомним, первый пилотируемый суборбитальный полет корабля New Shepard запланирован на 20 июля. Кроме победителя торгов, в нем примут участие глава Amazon и Blue Origin Джефф Безос со своим братом.

Имена еще двоих членов экипажа пока не называются, пишет telegraf.by
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