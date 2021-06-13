Снявшая убийство Джорджа Флойда девушка получила журналистскую премию

По словам Пулитцеровского комитета, 18-летняя Дарнелла Фрейзер была удостоена этой награды за мужество, пишет interfax.by





Ее видео было использовано в качестве доказательства в суде, который признал полицейского Дерека Шовина виновным в смерти Флойда по трем пунктам обвинения.Помимо этого именно эта запись, попавшая в интернет, вызвала массовые протесты за расовую справедливость по всему миру.





Фрейзер случайно увидела арест Флойда во время прогулки со своим двоюродным братом в Миннеаполисе 25 мая 2020 года. Во время судебного процесса она сообщила, что начала записывать этот инцидент на свой телефон, потому что "видела человека в ужасе, умоляющего сохранить ему жизнь".





Помимо этого, за освещение событий вокруг убийства Джорджа Флойда полицией Пулитцеровскую премию получила газета Star Tribune. Она была отмечена в номинации "Срочные новости".





Пулитцеровская премия - самая престижная журналистская премия в США.



