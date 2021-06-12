







Нидерландская принцесса Амалия отказалась от ежегодного содержания в размере 1,6 млн евро, пишет Салідарнасць со ссылкой на DW. Недавно девушка узнала, что успешно сдала выпускные экзамены и сможет поступить в университет.





– Мне кажется это неудобным, пока я мало что могу предложить взамен, а другим студентам приходится гораздо труднее, особенно во время пандемии, – заявила принцесса.