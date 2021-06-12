Учёные создали искусственный аналог человеческой крови
Заменять настоящую она сможет лишь двое суток, в течение которых будет транспортировать кислород по организму. Авторами проекта «Erythromer» стал коллектив из Школы медицины Вашингтонского университета в Сент-Луисе.
Erythromer – новое средство восполнения объёма циркулирующей крови. В противовес более ранним аналогам – рекомбинантному гемоглобину и перфторуглеродам – она не обладает многочисленными побочными эффектами, такими как аллергия, отравление и разрушение тканей, пишет mediabrest.by.
Erythromer будет производиться в виде порошка, растворяемого в специальном растворе. Полученную жидкость можно будет использовать для переливания.
По словам экспертов, заразиться при подобном переливании заболеванием, передающимся через кровь, почти невозможно. Перемещать и хранить порошок гораздо легче, чем настоящую кровь, а срок его годности составляет полгода.
18:32 12/06/2021
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