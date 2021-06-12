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Минздрав Беларуси получил разрешение на использование второго компонента российской вакцины от коронавируса

Речь идет о вакцине, произведенной на белорусских мощностях.

Фото: официальный телеграм-канал Минздрава Беларуси 

Минздрав Беларуси получил из России разрешение на использование 180 тысяч доз второго компонента «Спутник-V».
 
В пятницу вечером специалисты РУП «Белфармация» доставили  партии вакцины во все регионы.  Сегодня во многих поликлиниках страны проводится вакцинация первой или второй дозой вакцины.
 
В Беларуси  более 690 тысяч человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 380 тысяч - прошли полный курс вакцинации. 
 
Что касается сроков введения второго компонента - интервал между введением первого и второго компонента российской вакцины Гам-КОВИД-Вак («Спутник V») может быть с 21 дня до 90 дней, сообщил Минздрав.
 
Напомним, ранее появилась информация о том, что не все желающие могут привиться вторым компонентом вакцины, поскольку ее просто нет в наличии в медучреждениях, пишет blizko.by. 
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