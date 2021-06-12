Фото: официальный телеграм-канал Минздрава Беларуси





Минздрав Беларуси получил из России разрешение на использование 180 тысяч доз второго компонента «Спутник-V».

В пятницу вечером специалисты РУП «Белфармация» доставили партии вакцины во все регионы. Сегодня во многих поликлиниках страны проводится вакцинация первой или второй дозой вакцины.

В Беларуси более 690 тысяч человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 380 тысяч - прошли полный курс вакцинации.

Что касается сроков введения второго компонента - интервал между введением первого и второго компонента российской вакцины Гам-КОВИД-Вак («Спутник V») может быть с 21 дня до 90 дней, сообщил Минздрав.

Напомним, ранее появилась информация о том, что не все желающие могут привиться вторым компонентом вакцины, поскольку ее просто нет в наличии в медучреждениях, пишет blizko.by.







