В электропоезде Минск-Барановичи зарезали человека
Следственный комитет сообщает об убийстве в электричке Минск-Барановичи, которое произошло вечером 11 июня.
Работа сотрудника СК на месте происшествия (фото: Следственный комитет)
По имеющимся данным, два пассажира повздорили, а один ударил второго ножом в шею.
Пострадавший смог добраться к соседнему вагону, но там упал и умер.
Правоохранителям удалось найти подозреваемого. Им оказался 60-летний минчанин. Во время обыска у него нашли нож, пишет belnaviny.by.
17:22 12/06/2021
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