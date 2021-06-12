МВД Беларуси раскрыло подробности смерти сотрудника милиции
Министерство внутренних дел Беларуси опровергло сообщения ряда интернет-источников о том, что сотрудника минской милиции нашли мертвым по месту жительства.
Накануне подобная информация была размещена в ряде Telegram-каналов.
"В интернете распространяется очередная непроверенная информация. На этот раз о сотруднике ОВД, который якобы найден мертвым дома. Сотрудник милиции болел и находился на излечении в госпитале МВД", - сообщили в МВД, , пишет Sputnik.
16:54 12/06/2021
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