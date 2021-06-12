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В Беларуси могут запретить публиковать фотографии людей без их согласия

Министр юстиции Олег Слижевский рассказал в эфире СТВ о введении запрета на распространение фотографий человека без его согласия.


Как рассказал Слижевский, в Гражданский кодекс Беларуси вводится статья, предусматривающая дополнительную охрану изображения гражданина, пишет newsbel.by.

 «Эта статья предусматривает, что изображение гражданина, его фотография не может распространяться, передаваться без согласия самого гражданина. За исключением тех случаев, если это не общая какая-то фотография, в общедоступном общественном месте», — сказал он.

Напомним, это не единственное готовящееся изменение в Гражданский кодекс. Изменения коснутся предпринимательской деятельности иностранных организаций, сделок между подростками и срока действия доверенностей.
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