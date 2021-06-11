Павел Виноградов. Минск, Беларусь. 12 мая 2021. Фото: Белсат









«На воле дошатаете»

Бывший активист «Говори правду» Павел Виноградов был задержан после Площади 2010 года и осужден в мае 2011 года на 4 года заключения. Но уже 14 сентября он вышел на свободу по приказу о помиловании. Вот что пишет он в Facebook относительно просьб о помиловании, хотя сам такое прошение и не подписывал:





«Моя позиция не изменилась за десять лет. Если у вас нет политических амбиций и ваша цель шатнуть крывавы рэжым — подписывайте и выходите. Всё норм. На воле дошатаете.





А если вы планируете остаться политическим лидером, то подписывать не стоит. По-человечески все вас поймут и зло затаят только злюки. Но вот остаться лидером больше не получится».





Важно рассчитывать силы





Историка и участника команды Андрея Санникова Дмитрия Дрозда также задержали после декабрьских протестов 2010 года и также осудили в мае 2011 года. Но на свободу он вышел уже 11 августа вместо трех голов заключения. Активист был среди тех, кто прошение о помиловании подписал. Но, говорит Дмитрий Дрозд, он «не придавал этой бумаге никакого значения».





«Есть вещи принципиальные: бумага о сотрудничестве — так как тебе придётся сдавать товарищей и это действительно пятно. Но даже в сталинские времена были люди, которых под угрозами и принуждением заставили подписывать такую бумагу, но они потом полностью игнорировали свои обязательства и раскрывались перед товарищами — и тогда эта бумага теряла всякий смысл. Что называлось на чекистском языке «двурушничество». И в таких «агентах» отпадал смысл», – заявил Дрозд в Facebook.





Дмитрий Дрозд. Фото: Зьміцер Дрозд / Facebook





Для него принципиальные «допросы, показания в суде – если ты можешь своим словом кому-то навредить».





«А эта бумага — я даже не понимаю, почему кто-то делает из нее какую-то трагедию. Наверно, для политиков это что-то важное. Но я в президенты не сбирался и сейчас не собираюсь.





Наверно, если бы при написании бумаги на помиловании ставили бы какие-то условия: раскаяние, признание вины, отъезд из страны, уход из «политики» (хотя я ей и так не занимаюсь) или ещё что-то, то я бы подумал. Но не нужно из этого делать нечто серьезное — есть шанс выйти из концлагеря без серьезных уступок — глупо не воспользоваться этой возможностью. Нет закона, нет следствия, нет суда, нет помилования. Как при суде они нарушали процедуры, так и при помиловании», – подчеркнул бывший политзаключенный.





По его мнению, принимая решение писать или нет просьбу о помиловании, следует «чтобы каждый точно рассчитал свои силы и меньше всего думал, что он им кто-то скажет на свободе». В целом, добавил он, «на зоне нет ничего хорошего, это просто тупая трата времени, здоровья, а то и жизни в самой отвратительной компании, в условиях когда любой 18-летний надзиратель имеет над тобой власть».





При этом Дмитрий Дрозд признает, что «если они поставили такую задачу – то выпустят и без прошения о помиловании. Можно рискнуть».





Рецепта нет





Руководителя правозащитного центра «Весна» Алеся Беляцкого осудили 24 октября 2011 года якобы за неуплату налогов. Ему дали 4,5 года в исправительной колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Бывший политзаключенный признает, что ему также предлагали писать прошение о помиловании.





«Я все время отказывался, для меня это было принципиально, потому что я был убежден, что осужден несправедливо. А любая просьба о помиловании – этим самым ты признаешь свою вину, что ты сделал «преступление», – говорит он в интервью Радио «Свабода».





Несмотря на отсутствие прошения о помиловании, Алеся Беляцкого освободили по амнистии в июне 2014 года.





Алесь Беляцкий. Скриншот





«Это морально-политический выбор, каждый политзаключенный должен решать это сам. Здесь комплекс вещей, который человек должен учитывать – состояние здоровья, хватит ли у тебя сил, поддерживают ли тебя друзья и знакомые», – подчеркнул бывший политзаключенный.





Руководитель лишенного аккредитации правозащитного центра «Весна» при этом добавил, что «рецепта» у него в вопросе написания прошения нет.







