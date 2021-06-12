Никита Пилинко со своим велосипедом / Фото из личного архива





“К маршруту был готов, но под конец уже было нелегко”, — говорит Никита, передает Еврорадио.









Молодой человек сел на велосипед 5 июня рано утром возле студенческого общежития в центре Варшавы и слез с него только возле палаточного городка на границе с Беларусью.





— Я себя отлично чувствую сейчас. В целом мотивация была привлечь внимание к этой акции, — рассказывает велосипедист. — А главная идея в том, что нужно добираться до границы любым способом и участвовать.





Никита уехал в Варшаву в октябре прошлого года, когда над ним нависла угроза отчисления из БГУИРа.





— Надо мной не было никакого уголовного преследования, но документы на отчисление уже были. Наш декан уволился, всё это замялось. Но должны были отчислить всё равно, поэтому я решил уехать. А вообще я прошёл все стадии протеста, — смеётся Никита. — Администрировал чат “Мирный БГУИР”, был одним из участников команды разработчиков “Голос” в своё время, до выборов. Ну и на выборах был наблюдателем.





Забрать велосипед в Варшаву не получилось, уезжал налегке. “Сначала я уехал без велосипеда, но потом появилась возможность и мне его подвезли”. Дядя Никиты ехал на работу в Польшу и так доставил велосипед через границу.





Никита Пилинко / Фото из личного архива





В велодвижении парень с 2018 года. До этого участвовал в соревнованиях, катался со знакомыми, которые увлекаются шоссейными велосипедами. “Тут, в Варшаве, я нашёл ребят, с которыми катался в Минске год назад. Сейчас много кто переехал, и у меня из велосипедного минского комьюнити очень много знакомых. Плюс те, кто здесь раньше жили".





Все 270 километров Никита ехал один. Товарищи из велодвижения не поддержали его “не потому, что они “ябатьки”, а просто не были уверены с палаточным лагерем: как жить, как ночевать, как обратно ехать. Хотя преодолевать такие расстояния могут”.





Самого Никиту это всё не смутило.









Средняя скорость на маршруте была около 27 километров в час. Только под конец, признаётся Никита, кончились силы и он "тошнил там 10-15 км/ч".





Изначально была идея взять с собой БЧБ-флаг и прикрепить к спине. Но Никита отказался от неё ради сохранения аэродинамики. Флаг достал только на подъезде к финишу.





— Я чуть-чуть не успел к началу акции. Павел Латушко объявлял, что акция начнется в 15:00, а я на финише был в 15:50. Меня хорошо встретили, а многие даже не верили, что я приехал из Варшавы: думали, что я выехал из Белостока.





Как рассказывает Никита, акции была хорошо подготовлена: были транспаранты, музыкальные инструменты. Митингующих поддерживали водители.





— Была хорошая атмосфера. Мы потом сидели возле костра, рассказывали свои истории. Было приятно провести время в кругу единомышленников-белорусов в такой неформальной обстановке. И с Латушко. Я в целом доволен.





Бортовой компьютер с основными показателями преодоления маршрута / Фото из личного архива





Обратно Никита добирался на машине. Велосипед тоже доставили транспортом: “На обратный путь уже совсем не было ресурсов”.





— Пусть неподготовленный читатель не думает, что это большое расстояние. Я знаю людей, которые проезжали и 300, и 400 километров. 262 — это хорошее расстояние. Но это история не про расстояние, а про сам факт — из Варшавы до границы. И если бы там было 350 километров, я бы тоже поехал, — заключает Никита.