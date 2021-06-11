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«Вясна»: против минского дизайнера, осужденного на 7 лет за массовые беспорядки, завели еще одно уголовное дело

Против минского дизайнера Дмитрия Кубарева, которого в марте осудили на 7 лет колонии усиленного режима по статье об организации массовых беспорядков (часть 1 статьи 293 УК), завели еще одно уголовное дело.


Об этом сообщает лишенный аккредитации правозащитный центр «Вясна».

По данным правозащитников, следователь сообщил Кубареву, что ему «забыли предъявить обвинение» по статье о незаконных действиях с предметами из горючих веществ (часть 2 статьи 293-3 УК).

Согласно первому обвинению, с 9 по 12 августа 2020 года Кубарев призывал людей в интернете и оффлайн участвовать в «массовых беспорядках», а также сам организовывал их и принимал в них участие. Кроме того, в обвинении было указано, что Кубарев блокировал транспортные коммуникации и «бросал доски, палки, пиротехнические изделия, распылял слезоточивый газ, строил баррикады с помощью колясок», а также намеревался изготовить коктейль Молотова.

Сам Кубарев не признал вину. В суде он не отрицал участия в акциях протеста — по его словам, он помогал протестующим, промывая им глаза и ранения. Он считал, что его действия следует квалифицировать по статье о грубом нарушении порядка (статья 342 УК). Об этом же в суде ходатайствовал его адвокат.

Об обвинении в попытке изготовить коктейль Молотова Кубарев сказал, что на одной из акций он разговорился с человеком, который рассказал, что хочет изготовить их и имеет нужные ингредиенты. Дизайнер предложил привезти ингредиенты к нему, и тот привез ему канистры с растворителем. По утверждению обвиняемого, он специально забрал канистры, чтобы позже от них избавиться, поскольку не одобрял использование коктейлей Молотова.

Также, по рассказу Кубарева, силовики задерживали его очень жестко и применяли к нему пытки.

Как пишет «Вясна», 11 августа Кубарева жестко задержали и доставили в СИЗО КГБ, где в ночь с 11 на 12 августа он подписал явку с повинной. В квартире дизайнера провели обыск, после которого у него изъяли рупор, медикаменты, воду, телефон, ноутбук, канистры с растворителем и скипидар, который использовался для ремонта квартиры. После этого Кубарева содержали под стражей до суда, пишет Медиазона.
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