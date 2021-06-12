В США назвали имена лауреатов Пулитцеревской премии 2021 года

Об этом говорится на сайте премии, пишет РБК-Украина.





Кроме того, один из авторов NYT Уэсли Моррис стал лауреатом премии в номинации "Критика" за свои статьи, посвященные расовому неравенству.





Газета Star Tribune из Миннеаполиса выиграла в номинации "Новостная журналистика". Именно там в мае прошлого года после задержания полицией погиб афроамериканец Джордж Флойд и где начались акции протеста движения BLM.





Мэтт Рошело, Вернал Коулман, Лаура Кримальди, Эван Аллен и Брендан Маккарти из Boston Globe стали лауреатами в номинации "Журналистские расследования".





Флоридская газета The Tampa Bay Times получила награду за освещение местных новостей, публиковавшая в 2020 году материалы о злоупотреблениях полиции в округе Паско.





Портал BuzzFeed стал обладателем премии за серию материалов, посвященных политике властей КНР в отношении уйгуров.





Reuters и The Atlantic получили награды в категории "Разъяснительные репортажи" за исследования о вердиктах федерального суда США и о коронавирусе.





Лучшей художественной книгой признан роман "Ночной сторож" Луизы Эрдрих, посвященной борьбе выселяемых со своих земель американских индейцев в 1950-х годах.





В номинации "Лучшая документальная" книга победу получил Дэвид Цуккино за произведение "Ложь Вилминтона", посвященное истории движения превосходства белой расы в США в конце XIX и начале XX веков.





Напомним, в 2020 году журналисты американской газеты The New York Times стали обладателями Пулитцеровской премией за критические статьи о России.





Пулитцеровская премия - одна из наиболее престижных наград США в области литературы, журналистики, музыки и театра.