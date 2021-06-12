Каждый день в Беларуси убивают десятки бакланов: за что?

Уцелекшие птенцы бакланов / vkurier.info





Снимки и правда выглядят жутко: тушки птенцов лежат на земле, их родители свисают с разорённых гнезд.









История противостояния рыбаков и бакланов не нова. Птицы рыбачат лучше, чем люди. Людей это раздражает?, передает Еврорадио.





“Каждый день отстреливаем 20-30 птиц”





Если посмотреть на фотографии мёртвых птиц, вопросов, кого в этом противостоянии жалеть — не возникает. Если позвонить в рыбхозы, их сотрудников тоже становится жалко. Стаи бакланов ежедневно съедают килограммы рыбы, которую они растят. А это всё деньги.





В одном из рыбхозов, сотрудники которого пообщались с Еврорадио, бакланов назвали коротко: “Наша беда”. Бакланы — хорошие ныряльщики. Они вылавливают рыбу на глубине до двух метров. И могут захватить за раз до пятисот грамм.





— Бакланы нападают на нас, мы тоже с ними боремся, — рассказывают Еврорадио в рыбхозе. — Есть места, где их по сотне. Садятся на пруд и начинают ловить рыбу. Один баклан до двух килограмм рыбы в день съедает!





По закону на рыбхозах бакланов можно уничтожать почти круглый год. Чем там и занимаются.





— Каждый день отстреливаем 20-30 птиц, иногда доходит до 50. Но их не становится меньше. Они всё добавляются и добавляются.





Один охотник добывает в день 14-15 бакланов. Они приходят на территорию рыбхоза со своими ружьями и патронами. Им за это платят рыбой. За каждого убитого баклана — три кило рыбы, за каждую убитую цаплю — два килограмма.





Бакланы — отличные ныряльщики и охотники / Новости сибирской науки





— Охотники сдают нам лапы и клювы. Завели специальный журнал, в котором они регистрируют свои трофеи. В конце года подсчитываем, — говорит директор рыбхоза.





Мясо бакланов выбрасывают. В пищу его употребляют очень немногие — от него слишком сильно пахнет рыбой.





С 1 до 30 мая отстреливать бакланов нельзя. У них период гнездования. Живут в лесу, питаться прилетают на рыбхоз. Тогда директор просто смотрит, как они едят его рыбу.





— А есть люди, которые заступаются за бакланов?





— Я таких не встречал, — говорит директор рыбхоза. — Местные жители этого не видят, все происходит на рыбхозе. Даже, наверно, не знают, что у нас такая беда есть.





АПБ: бакланы не забирают у природы последнее — в отличие от человека





— Эта тема искусственно усложнённая, — говорит директор “Аховы птушак бацькаўшчыны” Александр Винчевский. — Наши люди считают этих птиц инвазивным видом, который заполонил Беларусь только в 1990-х годах. На самом деле бакланы, как и белые цапли, жили в Беларуси ещё в XIX веке. Вероятнее всего, их истребили, а в 90-х они вернулись.





Да, бакланы и цапли едят рыбу. Без рыбы они просто не могут жить, это их основная пища. Но люди преувеличивают аппетиты бакланов, говорит Винчевский.





— Недалеко от моей дачи находится рыбхоз, вокруг — множество бакланов. Но я только несколько раз в год вижу баклана, который проглатывает рыбу. А люди, насмотревшись подобных роликов в интернете, считают, что рыбу бакланы едят килограммами. На деле птица съедает 500-700 грамм рыбы в день. Люди вылавливают в водоёмах намного больше.





Причём, если речь о естественном водоёме, то, в отличие от человека, баклан не заберёт у природы последнее. И бакланы, и цапли — ещё одни враги рыболовов — живут только в местах, где рыбы много.





— Они не будут охотиться там, где её мало. Когда плотность рыбы опускается ниже определённого порога, бакланы уходят, дают рыбе восстановиться. В отличие от человека, который может выловить всё.



“Просто баклан успешнее тебя”





Сейчас уничтожать бакланов в период размножения и на естественных водоёмах нельзя. А прежде, говорит Винчевский, он не раз наблюдал, как охотники разоряли гнёзда. Приходили вечером, когда птицы сидели на яйцах. Тушки не забирали, так и оставляли лежать на земле.





Так было с цаплями. На их защиту вставали только местные жители, которые угрожали поломать охотникам ружья, вспоминает глава АПБ.





В 2011 году на озере Лукомское — том самом, где состоялась нынешняя бойня, — бакланов уже истребляли. Так как рыбхозы платят охотникам за клювы птиц, некоторые из них решили не убивать птенцов, а “просто” отрезать им клювы. После этого в правила охоты и рыболовства внесли изменения.





В АПБ говорят, что борьбу с бакланами в рыбхозах ещё можно понять. Но бакланов истребляют и многие обычные рыбаки. Они тоже видят в птицах конкурентов за рыбу.





— Бакланы — наши аборигенные виды. Они должны жить на естественных водоёмах. И человек имеет на рыбу не больше права, чем они. Да, баклан — это конкурент человека. Но мы же не убиваем на охоте других охотников, наших конкурентов.





У нас и культура отпускания рыбы появилась недавно. А в Европе и Америке речную рыбу ловят только для удовольствия, почти всю отпускают. И там рыбаки радуются, когда видят бакланов. А у нас бакланам завидуют — мол, птица поймала, а я не могу.





Не будь бакланом — рыбачь с бакланом





Мы попросили директора АПБ дать совет: как баклану и человеку помириться? Во-первых, нужно заметить, что баклан — это красиво.





— Посмотрите, как прижились в той же Америке пеликаны. Они сидят на верфях, на набережных, люди чуть ли не в обнимку с ними фотографируются.





Наш большой баклан тоже очень красивая птица. Он вороного цвета. Во время размножения, когда надевает брачный наряд, у него появляются белые пятна на бёдрах и красивая седина на голове.





А ещё у них красивые изумрудные глаза, которые мало кто видит, потому что в Беларуси баклан не подпускает человека ближе чем на расстояние выстрела.





Приручать бакланов у нас запрещено. Но в АПБ предполагают, что приручение как раз могло бы стать стратегией примирения между рыбаком и птицей. И приводят пример: в Китае практикуют рыбалку вместе с бакланами. Белорусским агроусадьбам такая идея могла бы понравиться.









А так человек и баклан уживаются в Китае