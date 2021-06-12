+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Съездили в Турцию по путевке – стали фигурантами уголовного дела

Семейная пара рискнула согласиться на предложение турфирмы, чтобы не отбывать 10-дневный карантин, и теперь им грозит до 3 лет тюрьмы.

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Как рассказал Следственный Комитет, в марте текущего года 43-летняя женщина и 36-летний мужчина решили отправится в путешествие в Турцию. Супруги обратились в одну из столичных туристических компаний, где им подобрали тур по их требованиям, но сразу предупредили, что по прилету в Беларусь нужно будет находится на самоизоляции в течении 10 дней.

Пара тогда от путевки решила отказаться. Но сотрудница турфирмы предложила помочь избежать самоизоляции – оформить подложные приказы о командировании их как сотрудников турфирмы. Обвиняемые согласились и, оплатив путевку, улетели на отдых.

Но во время прохождения паспортного контроля на обратном пути в Беларусь схема вскрылась. По результатам расследования действия супружеской пары квалифицированы по ч. 2 ст. 380. Максимальная санкция по данной статье предусматривает до 3 лет лишения свободы. Супруги уже признали вину и ждут решения суда.
Источник: Myfin.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Игорь Драко
Ткнуть Россию носом в газ и калий
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]