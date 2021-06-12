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ПЦР-тест для выезда за границу теперь можно сделать в минских пунктах "Синэво"

Медицинская сеть "Синэво" сообщила о том, что с 12 июня выдает результаты ПЦР-тестов на Covid-19, действительные для выезда за границу.



"Пока за исключением выезда в Армению, Казахстан, Кыргызстан, Россию и Таджикистан. О доступности результатов анализов в мобильном приложении Путешествую без COVID мы сообщим дополнительно", - уточнили в компании, пишет interfax.by.


"Обратите внимание, что с этой целью анализ можно сдать в пунктах Синэво только в Минске", - добавили там.

Стоимость услуги составляет Br67,93, перевод на английский язык дополнительно стоит Br5,75. Список пунктов, предоставляющих услугу, опубликован на сайте компании, и включает в себя 10 адресов.
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