ПЦР-тест для выезда за границу теперь можно сделать в минских пунктах "Синэво"
Медицинская сеть "Синэво" сообщила о том, что с 12 июня выдает результаты ПЦР-тестов на Covid-19, действительные для выезда за границу.
"Пока за исключением выезда в Армению, Казахстан, Кыргызстан, Россию и Таджикистан. О доступности результатов анализов в мобильном приложении Путешествую без COVID мы сообщим дополнительно", - уточнили в компании, пишет interfax.by.
"Обратите внимание, что с этой целью анализ можно сдать в пунктах Синэво только в Минске", - добавили там.
Стоимость услуги составляет Br67,93, перевод на английский язык дополнительно стоит Br5,75. Список пунктов, предоставляющих услугу, опубликован на сайте компании, и включает в себя 10 адресов.
09:14 12/06/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение