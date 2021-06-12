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Минюст потребовал у белорусского ПЕН-центра «предоставить ряд документов» для изучения

Кроме того, ПЕН-центр должен дать финансовый отчет.

Минюст потребовал у белорусского ПЕН-центра «предоставить ряд документов». Фото: pixabay

Министерство юстиции потребовало у белорусского ПЕН-центра предоставить ряд документов для изучения «в связи с проводимым плановым мониторингом деятельности Республиканского общественного объединения «Белорусский ПЕН-центр». Об этом сообщается в Telegram-канале организации, пишет kp.by.

Документы проверят на соответствие требованиям законодательства. В частности, ПЕН-центру нужно подтвердить наличие юридического адреса, представить образцы бланков, печатей и символики, а также списки членов организации с 2018-го года. Кроме того, ПЕН-центр должен дать финансовый отчет.

Добавим, что белорусский ПЕН-центр появился в 1989 году, в Международный ПЕН-клуб он принят в 1990-м. В качестве участника этого всемирного объединения литераторов имеет статус «А» в ЮНЕСКО и совещательный статус в ООН.

В разные годы организацию возглавляли Василь Быков, Рыгор Барадулин, Владимир Нкеляев. В настоящее время руководит центром нобелевский лауреат Светлана Алексиевич.
Источник: Надежда Белянская
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