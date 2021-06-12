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Распространение фото, сделки с несовершеннолетними, доверенности. Минюст рассказал об изменениях в Гражданский кодекс

В кодексе будут прописаны норма и верхний предел для мелкой сделки/





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Минюст рассказал об изменениях в Гражданский кодекс
Фото: Святослав Зоркий

О том, каких изменений ждать белорусам в Гражданском кодексе, рассказал министр юстиции Олег Слижевский после совещания на эту тему 11 июня у Александра Лукашенко. Скоро проект Гражданского кодекса рассмотрят в парламенте, пишет kp.by.

Изменения, которые могут коснуться каждого - новая статья, предусматривающая дополнительную охрану изображения гражданина. Это значит, что фотографии граждан не подлежат распространению без согласия самого гражданина. Правда, есть несколько исключений. Одно из них - снимок сделан в общественном месте, сообщает БелТА. О других исключениях пока не сообщается.

Также в Гражданском кодексе предполагается урегулировать вопрос сделок с несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет. Для таких сделок достаточно будет согласия законного представителя ребенка. Кстати, в кодексе будут прописаны норма и верхний предел для мелкой сделки: это три базовые величины (на данный момент это 87 рублей).

Кроме того предполагается, что в Гражданском кодексе больше не будет верхнего предела срока действия доверенности (на данный момент это три года). Будет введено и понятие безотзывной доверенности. Это значит, что документ не смогут отозвать раньше истечения срока его действия.
Источник: Павел Мицкевич
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