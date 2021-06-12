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Кит проглотил ловца лобстеров: мужчина выжил

В США горбатый кит проглотил ловца лобстеров Майкла Паккарда - ему удалось выжить, сообщает BBC News.

Фото: boston.cbslocal.com

В интервью WBZ-TV News он рассказал, что нырял в акваланге с судна и неожиданно оказался в пасти кита примерно на 30-40 секунд у Провинстауна (штат Массачусетс).

"Почувствовал сильный толчок, и все потемнело", - рассказал Паккард.

По его словам, в эти секунды он думал о своей жене и двух сыновьях 12 и 15 лет. Неожиданно кит вынырнул на поверхность, замотал головой и выпустил его. Дайвер добрался до лодки с подозрением на вывих колена.

Паккард рассказал, что жена давно просит найти его другую работу, однако он не собирается отказываться от 40-летней карьеры ныряльщика.

Прошлой осенью горбатый кит чуть не проглотил девушек, катавшихся на каяке у берегов Калифорнии. Этот момент попал на видео.

Горбатые киты могут вырасти до 15 метров в длину и весить около 36 тонн. 
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