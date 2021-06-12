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Номер один в рэнкинге «Топ санаториев Беларуси»

Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения совместно с рейтинговым агентством BIK Ratings составил Топ санаториев Беларуси.

Номер один в рэнкинге «Топ санаториев Беларуси»
Рэнкинг проводился по методологии BIK Ratings, а его участниками стали 11 санаториев, которые предоставили агентству данные для анализа.

Известный больше как расположенная на Минском море гостиница «Юность», теперь уже санаторий с таким названием занял первое место в рейтинге.

На второй строчке оказался расположенный под Дзержинском санаторий «Веста».

Третье место занял расположенный в Докшицком районе санаторий «Боровое».

Любопытно, что самое оптимальное соотношение цены и качества в списке продемонстрировал находящийся под Пинском санаторий «Ясельда», занявший четвертую позицию. А вот самое низкое значение данного параметра оказалось у лидера рэнкинга.

Результаты рэнкинга санаторно-курортных организаций:

«Юность»,

«Веста» (Дзержинск),

«Боровое» (Витебская область),

«Ясельда» (Брестская область),

«Машиностроитель» (Гомель),

«Дубровенка» (Могилев),

«Жемчужина» (Гродно),

«Серебряные ключи» (Светлогорск),

«Чаборок» (Барановичи),

«Радуга» (Гродненская область).

Наивысший балл по медицинской части получила «Веста». Условия проживания лучше всего оценены в «Юности». В целом же оценивались не все белорусские санатории, а пока только 11. Это те, кто согласился предоставить все необходимые данные.
Источник: Виктор Беляев, Thinktanks.by
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