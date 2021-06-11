На фотографии видно, что часть стенда, где было имя, заклеено. Там осталась надпись «Беларусь».





В университете объяснили, что лишение Лукашенко звания не является шагом против белорусского народа.

Там отмечают, что незакрытое название страны подчеркивает: шаг направлен против конкретного человека, а не против страны.



