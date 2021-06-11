В Беларуси есть оружие, способное доставить проблемы НАТО?

Эксперты утверждают, что Беларусь готова к вооруженному противостоянию с НАТО.

Армия Беларуси обладает мощным вооружением, которое в нужное время сыграет решающую роль, если назреет конфликт с НАТО.





У Беларуси есть истребители Су-30СМ, которые оснащены современными системами радиоэлектронной борьбы и радарами.





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Эти самолеты имеют существенное превосходство над истребителями, которые находятся в распоряжении ВВС стран НАТО.





Основу ВВС Беларуси составляют многоцелевые истребители четвертого поколения МиГ-29, – передает New Inform. – Они оснащены универсальными ракетами класса «воздух-воздух».





Минск и Москва сейчас ведут переговоры о приобретении Беларусью зенитных ракетных комплексов. Речь идет о С-400 «Триумф».





Помимо этого, в распоряжении военных Беларуси есть вертолеты Ми-24, которые обладают хорошей броней и мощным оружием.



