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В Беларуси есть оружие, способное доставить проблемы НАТО?

Аналитики американского издания Military Watch прокомментировали обострение отношений между Минском и Западом.

Эксперты утверждают, что Беларусь готова к вооруженному противостоянию с НАТО.
Армия Беларуси обладает мощным вооружением, которое в нужное время сыграет решающую роль, если назреет конфликт с НАТО.

У Беларуси есть истребители Су-30СМ, которые оснащены современными системами радиоэлектронной борьбы и радарами. 

Фото: скриншот

Эти самолеты имеют существенное превосходство над истребителями, которые находятся в распоряжении ВВС стран НАТО.

Основу ВВС Беларуси составляют многоцелевые истребители четвертого поколения МиГ-29, – передает New Inform. – Они оснащены универсальными ракетами класса «воздух-воздух».

Минск и Москва сейчас ведут переговоры о приобретении Беларусью зенитных ракетных комплексов. Речь идет о С-400 «Триумф».

Помимо этого, в распоряжении военных Беларуси есть вертолеты Ми-24, которые обладают хорошей броней и мощным оружием.
belnovosti.by
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