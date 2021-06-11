Экзамен по истории Беларуси предлагают сделать обязательным при поступлении в вузы
Об этом сообщил во время парламентских слушаний "Национальная система образования: состояние, законодательное регулирование, пути совершенствования" министр образования Игорь Карпенко.
"Учитывая важность исторических знаний в формировании мировоззрения подрастающего поколения, министерство образования инициирует включение экзамена по истории Беларуси как обязательного при поступлении в учреждения высшего образования", - сказал Карпенко. Его цитирует госагентство БелТА в четверг.
19:58 11/06/2021
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