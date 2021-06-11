Для резидентов Беларуси эта услуга стоит 39,8 рубля, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».





Работу филиала лаборатории организовали Белорусская железная дорога и Минский городской центр гигиены и эпидемиологии на вокзале станции Минск-Пассажирский. В пресс-центре БЖД уточнили: филиал лаборатории находится на первом этаже высотного административного здания, расположенного слева от основного корпуса вокзала, вход — со стороны первого перрона. Есть указатели.





Как рассказала заведующий отделением клинической микробиологии Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Юлия Ромашко, оплатить услугу можно на месте (есть касса) или через ЕРИП. Для проведения исследования нужны копия паспорта (страница с пропиской, страницы 31–33); копия билета или другого документа, подтверждающего выезд; документ об оплате. Результат исследования человек получает на следующий день после того, как у него возьмут материал.





Исследования проводятся по предварительной электронной записи на сайте Минского городского ЦГиЭ. На этом же ресурсе можно ознакомиться с режимом работы лаборатории и всеми условиями тестирования. Например, стоит учесть, что запись на него открывается по пятницам с 9:00 на шесть дней следующей недели (кроме воскресенья).





На границах разных стран различные требования к срокам тестирования — их надо уточнять заранее. Передача результата ПЦР-исследования в систему «Путешествую без COVID-19» потребует дополнительных 3,6 рубля.







