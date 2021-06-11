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ЧП на филиале "Атланта" в Барановичах: рабочему раздавило ногу

Несчастный случай произошел около 3 часов ночи 11 июня на заводе «Атлант» в кузнечном цехе.

Во время работ по изготовлению поковки, в момент удара молота, из бойка вылетела заготовка и упала кузнецу на ногу, сообщает «Наш край» со ссылкой на Барановичскую межрайонную инспекцию охраны труда.

В результате инцидента мужчине (1962 г.р.) размозжило стопу. Он был доставлен в травматологическое отделение городской больницы, где ему сделали операцию. Сейчас пострадавший находится в средне-тяжелом состоянии.
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