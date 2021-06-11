Во время работ по изготовлению поковки, в момент удара молота, из бойка вылетела заготовка и упала кузнецу на ногу, сообщает « Наш край » со ссылкой на Барановичскую межрайонную инспекцию охраны труда.





В результате инцидента мужчине (1962 г.р.) размозжило стопу. Он был доставлен в травматологическое отделение городской больницы, где ему сделали операцию. Сейчас пострадавший находится в средне-тяжелом состоянии.