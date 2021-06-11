ЧП на филиале "Атланта" в Барановичах: рабочему раздавило ногу
Несчастный случай произошел около 3 часов ночи 11 июня на заводе «Атлант» в кузнечном цехе.
Во время работ по изготовлению поковки, в момент удара молота, из бойка вылетела заготовка и упала кузнецу на ногу, сообщает «Наш край» со ссылкой на Барановичскую межрайонную инспекцию охраны труда.
В результате инцидента мужчине (1962 г.р.) размозжило стопу. Он был доставлен в травматологическое отделение городской больницы, где ему сделали операцию. Сейчас пострадавший находится в средне-тяжелом состоянии.
17:56 11/06/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение