Дмитрий Павличенко попал в реанимацию









Дмитрий Павличенко – один из главных фигурантов дел о громких исчезновениях Юрия Захаренко, Виктора Гончара и Анатолия Красовского.





Он руководит Белорусской ассоциацией ветеранов подразделений специального назначения войск МВД «Честь», в последние годы вел не сильно публичный образ жизни.





Однако во время массовых протестов минувшего года был замечен не только на митинге в поддержку Лукашенко, но и среди его ближнего круга – фото Павличенко с пресс-секретарем Лукашенко Натальей Эйсмонт разлетелось по многим сайтам.





Проходила информация, что Павличенко был одним из главных консультантов по разгону акций протеста и что не без его влияния случилась отставка министра внутренних дел Юрия Караева.





В свое время Павличенко перенес операцию на сердце, судя по всему, коронавирус для него не прошел без осложнений.