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Дмитрий Павличенко попал в реанимацию

Больше недели бывший командир СОБРа и воинской части 3214 провел в реанимации одной из больниц Минска, куда попал с коронавирусом.


Об этом сообщает Народная воля

Дмитрий Павличенко – один из главных фигурантов дел о громких исчезновениях Юрия Захаренко, Виктора Гончара и Анатолия Красовского. 

Он руководит Белорусской ассоциацией ветеранов подразделений специального назначения войск МВД «Честь», в последние годы вел не сильно публичный образ жизни. 

Однако во время массовых протестов минувшего года был замечен не только на митинге в поддержку Лукашенко, но и среди его ближнего круга – фото Павличенко с пресс-секретарем Лукашенко Натальей Эйсмонт разлетелось по многим сайтам. 

Проходила информация, что Павличенко был одним из главных консультантов по разгону акций протеста и что не без его влияния случилась отставка министра внутренних дел Юрия Караева.

В свое время Павличенко перенес операцию на сердце, судя по всему, коронавирус для него не прошел без осложнений. 
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