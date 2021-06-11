Об этом сообщает « МогилевОнлайн » со ссылкой на читателей.





С их слов, неизвестный кинул коктейль Молотова в окно входной двери Могилевского института милиции — вспыхнул пожар. Огонь своими силами потушили работники института МВД. Сообщается, что повреждены двери.





На данный момент никто не задержан.





В УВД Могилевского облисполкома дать изданию комментарии отказались.





Официальный представитель местного УВД не отрицает и не подтверждает факт случившегося.