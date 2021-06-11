Кто-то бросил коктейль Молотова в дверь Могилевского института милиции
Инцидент произошел в ночь на 10 июня
Об этом сообщает «МогилевОнлайн» со ссылкой на читателей.
С их слов, неизвестный кинул коктейль Молотова в окно входной двери Могилевского института милиции — вспыхнул пожар. Огонь своими силами потушили работники института МВД. Сообщается, что повреждены двери.
На данный момент никто не задержан.
В УВД Могилевского облисполкома дать изданию комментарии отказались.
Официальный представитель местного УВД не отрицает и не подтверждает факт случившегося.
14:40 11/06/2021
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