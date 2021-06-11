На Красной площади активист выстрелил себе в голову

Как пишет Readovka, акционист сначала дважды выстрелил в воздух холостыми патронами, а потом имитировал самоубийство, выстрелив себе в голову.





Таким образом он выразил протест против ущемления свободы выражения мнения в России, сообщает издание.





Перед тем как выстрелить Крисевич произнес следующее: «Перед кремлевским занавесом последуют выстрелы».





Знакомая активиста Анастасия Михайлова утверждает, что с Крисевичем все в порядке. «С Павлом все хорошо, он не пострадал. Это просто акция», — сказала она в комментарии «МБХ медиа».





Во время акции также была задержана журналистка издания Sota Ника Самусик, снимавшая происходящее.













Павел Крисевич наиболее известен по перформансу у здания ФСБ на Лубянке в ноябре 2020 года — тогда его распяли на кресте в образе Иисуса Христа и подожгли, бросая в огонь тома уголовных дел.





За эту акцию он получил 15 суток административного ареста. Вслед за этим активиста отчислили с экономического факультета Российского университета дружбы народов.





В начале мая Павла Крисевича задержали вместе с Анастасией Михайловой в Санкт-Петербурге, где он пытался организовать импровизированную выставку картин на площади Искусств перед памятником Пушкину в Михайловском сквере. За эту акцию ему назначили десять суток ареста.