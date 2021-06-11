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На Красной площади активист выстрелил себе в голову

Российский активист Павел Крисевич задержан полицией в ходе перформанса на Красной площади в Москве.

Как пишет Readovka, акционист сначала дважды выстрелил в воздух холостыми патронами, а потом имитировал самоубийство, выстрелив себе в голову.

Таким образом он выразил протест против ущемления свободы выражения мнения в России, сообщает издание.

Перед тем как выстрелить Крисевич произнес следующее: «Перед кремлевским занавесом последуют выстрелы».

Знакомая активиста Анастасия Михайлова утверждает, что с Крисевичем все в порядке. «С Павлом все хорошо, он не пострадал. Это просто акция», — сказала она в комментарии «МБХ медиа».

Во время акции также была задержана журналистка издания Sota Ника Самусик, снимавшая происходящее.



Павел Крисевич наиболее известен по перформансу у здания ФСБ на Лубянке в ноябре 2020 года — тогда его распяли на кресте в образе Иисуса Христа и подожгли, бросая в огонь тома уголовных дел. 

За эту акцию он получил 15 суток административного ареста. Вслед за этим активиста отчислили с экономического факультета Российского университета дружбы народов.

В начале мая Павла Крисевича задержали вместе с Анастасией Михайловой в Санкт-Петербурге, где он пытался организовать импровизированную выставку картин на площади Искусств перед памятником Пушкину в Михайловском сквере. За эту акцию ему назначили десять суток ареста.
Источник: meduza.io
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