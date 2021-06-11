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Квартиру экс-помощника прокурора разгромили неизвестные. Стало известно кто и почему

Экс-помощник прокурора Первомайского района Минска Евгений Бабак арестован на 15 суток из-за флага на балконе, сообщает правозащитный телеграм-канал «Вясна назірае».

архивное фото

Как уже сообщалось, утром 10 июня, по словам соседей, к 29-летнему Евгению Бабаку приехала группа захвата в бронежилетах. Эти люди в тамбуре кричали «открывай!», а во дворе были два характерных микроавтобуса. После этого Евгения увезли, а его квартиру разгромили.

Вечером того же дня пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова заявила, что Бабак был задержан «сотрудниками милиции в рамках административного процесса».

11 июня его дело по ст. 24.23 КоАП рассмотрела судья суда Московского района Минска Татьяна Мотыль. Бабака обвинили в «пикетировании путем размещения на балконе бело-красно-белого флага».

«По словам Евгения, флаг он нашел 6 октября, а 10 июня решил вывесить его в знак протеста против насилия. Согласно рапорту, это заметили сотрудники ГУБОПиК и пришли к Бабаку домой, чтобы забрать флаг. На суде Бабак заявил, что не видит смысла в допросе свидетелей-милиционеров. Итог — 15 суток», сообщают правозащитники.

Евгений Бабак уволился с должности помощника прокурора Первомайского района Минска после того, как в прокуратуре проигнорировали его предписание о проведении проверки по факту жестокого избиения байкеров людьми в форме сотрудников ГАИ в августе 2020 года.
Источник: naviny
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