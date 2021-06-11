Ему присудили 2 года "химии" якобы за грубое нарушение общественного порядка. С учетом полугода в СИЗО ему придется провести на "химии" год.





Сегодня стало известно, что его направляют в исправительное учреждение открытого типа, что в деревне Сушки Каменецкого района Брестской области.





Левон Халатрян рассказал в интервью Свабодзе , как собирается на "химию".



