Левон Халатрян: Я верю, что все, кто фабриковал дела, ответят по закону
Волонтер штаба Бабарико Левон Халатрян рассказал, с какими мыслями едет на "химию".
Ему присудили 2 года "химии" якобы за грубое нарушение общественного порядка. С учетом полугода в СИЗО ему придется провести на "химии" год.
Сегодня стало известно, что его направляют в исправительное учреждение открытого типа, что в деревне Сушки Каменецкого района Брестской области.
Левон Халатрян рассказал в интервью Свабодзе, как собирается на "химию".
12:10 11/06/2021
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