Эпидемиолог сообщила об онемении конечностей у переболевших COVID-19

Об этом «РИА Новости» заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.





«На онемение конечностей или снижение их чувствительности при постковидном синдроме жалуются менее 8% пациентов», — уточнила она.





По ее словам, эти постковидные симптомы могут быть связаны со снижением питания нервных волокон в острый период болезни. Кроме того, на такие клинические проявления могут повлиять сопутствующие заболевания, например сахарный диабет, пишет РБК



