Эпидемиолог сообщила об онемении конечностей у переболевших COVID-19
После перенесенной коронавирусной инфекции у ряда пациентов появляются жалобы на онемение конечностей.
Об этом «РИА Новости» заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
«На онемение конечностей или снижение их чувствительности при постковидном синдроме жалуются менее 8% пациентов», — уточнила она.
По ее словам, эти постковидные симптомы могут быть связаны со снижением питания нервных волокон в острый период болезни. Кроме того, на такие клинические проявления могут повлиять сопутствующие заболевания, например сахарный диабет, пишет РБК
11:36 11/06/2021
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