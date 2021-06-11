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Эпидемиолог сообщила об онемении конечностей у переболевших COVID-19

После перенесенной коронавирусной инфекции у ряда пациентов появляются жалобы на онемение конечностей.

Об этом «РИА Новости» заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«На онемение конечностей или снижение их чувствительности при постковидном синдроме жалуются менее 8% пациентов», — уточнила она.

По ее словам, эти постковидные симптомы могут быть связаны со снижением питания нервных волокон в острый период болезни. Кроме того, на такие клинические проявления могут повлиять сопутствующие заболевания, например сахарный диабет, пишет РБК
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