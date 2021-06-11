Этим летом визовые центры и посольства немного смягчили условия, кое-где начали прием документов на туристические визы. Правда, часто есть условия. " Солидарность " сделала обзор по самым (некогда) популярным направлениям.





Литва

С 31 мая визовые центры Литвы возобновили прием заявлений на получение виз типа C (с целью туризма) при наличии официального документа, подтверждающего прохождение вакцинации (свидетельство о вакцинации соответствующего государства или международное свидетельство) одной из следующих вакцин COVID-19 в соответствии с установленными правилами вакцинации: COVID-19 Vaccine Janssen, Comirnaty, COVID-19 Vaccine Moderna, Vaxzervia. Подтверждающий документ должен быть на одном из официальных языков ЕС.





Также ВЦ Литвы в Минске сейчас принимает документы на визу типа С для водителей-международников, ближайших членов семьи граждан Литвы, профессиональных спортсменов, деятелей искусства, журналистов и студентов. По национальной визе D документы принимаются для всех целей выезда: работа, обучение, упрощенная процедура получения вида на жительство в Литве.





Польша

Туристический «шенген» в польском визовом центре недоступен уже больше года — с 17 марта 2020-го. До сих пор новостей по возобновлению приема документов не слышно.





Тем не менее сейчас получить шенгенскую визу в этом визовом центре могут беларусы, которые собираются на работу в Польшу и имеют приглашение от тамошнего работодателя, владельцы карты поляка, студенты польских вузов.





Также доступны гуманитарные визы — по политическим целям. Польша принимает и IT-специалистов, которые готовы предоставить документ о том, что работают в сфере больше года. Все это касается национальной визы.





Также рабочими остаются визы категории С — для водителей-международников, командированных, спортсменов, участников культурных мероприятий. Последние три делаются через представительства Венгрии и Эстонии.





Испания

Испанский визовый центр в Минске возобновил прием документов на испанскую шенгенскую визу (категория C). С 1 июня обратиться с заявлением на визу могут следующие лица: владельцы виз сроком от 1 года до 5 лет, родственники граждан ЕС, собственники недвижимости в Испании.





На новый «шенген» могут рассчитывать владельцы виз, которые закончились в 2018, 2019, 2020 или 2021 году (до момента подачи документов на новую визу).





«В рамках мер по предотвращению распространения COVID-19 государства Шенгенского соглашения ввели ограничения на поездки, в том числе на границах между этими государствами. В зависимости от развития эпидемиологической ситуации как внутри, так и за пределами ЕС ограничения на поездки могут быть смягчены или вновь введены.





Все путешественники несут ответственность за проверку наличия действующих ограничений на поездки до момента отъезда. Владельцы Шенгенской визы не имеют автоматического права на въезд в Шенгенскую зону и должны соблюдать действующие ограничения на поездки», — говорится на сайте испанского визового центра.





Италия

В визовом центре этого государства ничего не изменилось с 17 сентября 2020-го. До неустановленной даты посольство Италии в Минске может принимать и обрабатывать заявления на оформление единой шенгенской визы с целью туризма только для:





членов семьи граждан ЕС и граждан третьих стран, постоянно проживающих в странах ЕС;





субъектов, которые имеют подтвержденные и стабильные эмоциональные отношения (эмоциональные отношения касаются только пар, а не членов семьи) с гражданами ЕС или гражданами третьих стран, постоянно проживающими в странах ЕС.





Период поездки и в первом, и во втором случаях должен составлять не менее 15 дней.





Посольство может принимать и обрабатывать заявления на оформление единых шенгенских виз следующих типов: деловая (период поездки не более 5 дней), медицинское лечение, участие в спортивных соревнованиях, автономная работа, работа по найму, религиозная, для научного исследования, учебы (включая стажировку и профессиональное обучение), транзит и осуществление перевозок.





Великобритания

Большинство британских визовых центров работают согласно местным ограничениям: ВЦ в Минске сейчас обслуживает клиентов в обычном режиме, ограничений по целям визита мы не нашли. Перед подачей заявления на визу лучше актуализировать информацию о правилах въезда.





«Решение по вашему заявлению может быть отложено, если вы подаете заявление из страны, в которой поездка в Великобританию приостановлена. Вы получите визу, когда приостановка поездки будет отменена, если ваша заявка будет удовлетворена», — говорится на сайте gov.uk.





Франция

В связи с закрытием страной своих границ визовый отдел посольства Франции прекратил свою работу в обычном режиме до новых распоряжений начиная с 17 марта 2020-го. Прием документов на визу приостановлен до отмены этого положения. Выдача шенгенских виз по представительству Норвегии и Исландии полностью приостановлена.





На сайте визового центра Франции говорится, что постепенное возобновление выдачи виз начнется в ближайшие недели — детали будут определяться дипломатическими и консульскими учреждениями с учетом местного контекста.





«Это постепенное возобновление процедуры не предполагает новых медицинских правил и положений для въезда на территорию Франции, условия которых, в случае необходимости, будут сообщены и опубликованы позднее», — говорится на France-Visas.





Начиная с 7 апреля 2021 года визовый центр дал студентам возможность отправлять цифровые копии своих подтверждающих документов при подаче заявки на визу онлайн.





«Эта опция, которая остается необязательной, позволит, в частности, ускорить процесс подачи документов в визовом центре. В первое время эта функция доступна только в случае подачи досье на получение долгосрочной студенческой визы заявителям, проживающим в стране, где оформление визы возможно через компанию-посредника и онлайн», — уточняется на сайте визового центра Франции.





США

Посольство США в Минске возобновит прием документов и проведение собеседований на получение неиммиграционных виз в ограниченном количестве с 16 июня.





«Мы будем принимать заявителей, которые являются гражданами Беларуси или иностранными гражданами с разрешением на временное проживание или видом на жительство в Беларуси, которые собираются посетить США по студенческим визам, рабочим визам, выдаваемым на основе одобренной петиций, а также гостевым визам в экстренных случаях, связанных с болезнью или смертью родственников.





Мы рассчитываем принять ограниченное количество заявителей до 1 августа», — отметили на сайте посольства и напомнили, что места для собеседований заполнятся быстро.