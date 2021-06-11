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«Петля Пристрастия» не выступит сегодня в Минске. Что произошло?

Концерт 11 июня отменили «по техническим причинам».

Фото: Петля Пристрастия

Об этом музыканты написали у себя в соцсетях. Им снова пришлось отменить концерт. За день до выступления зал Prime Hall сообщил, что не сможет принять выступление по техническим причинам, пишет blizko.by.
 
На прошлой неделе там был концерт группы «Пошлая Молли», после которого его организатора оштрафовали за выкрики гостей. «Петле Пристрастия» предложили принять меры по общественной безопасности и соблюдению закона о массовых мероприятиях. Группа заключила, что раз получила отказ, значит, принятые ей меры показались неубедительными.

Она готовит концерт на новой площадке, но дата его пока неизвестна.
 
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