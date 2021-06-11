В Великобритании выявили два случая заражения обезьяньей оспой









Зараженными оказались два члена одной семьи из Северного Уэльса, они были инфицированы в начале мая, но находились на карантине после возвращения в страну из-за рубежа в связи с протоколом по COVID-19.





При этом в национальной службе здравоохранения Уэльса не уточнили возраст или пол зараженных. Между тем известно, что один из заболевших по-прежнему находится на лечении.





Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок охарактеризовал ситуацию как «абсолютно стандартную», подчеркнув, что его ведомство "постоянно борется с такими вспышками".





Оспа обезьян - достаточно редкое инфекционное заболевание, которое характеризуется лихорадкой, интоксикацией и появлением сыпей на коже.



