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Компания объяснила, почему обрушился интернет: виноват один пользователь

CDN-провайдер Fastly рассказал, почему во вторник почти час были недоступны крупные сайты по всему миру.



Компания объяснила, почему обрушился интернет: виноват один пользователь
По словам компании, глобальный сбой произошёл из-за программного бага, который вскрылся 8 июня. Его спровоцировал один из клиентов, изменивший некоторые конфигурации, написал в блоге вице-президент Fastly по проектированию и инфраструктуре Ник Роквелл, пишет dev.by.

Он добавил, что проблема была масштабной и достаточно серьёзной. Но уже через минуту после начала сотрудники Fastly обнаружили её и оперативно ликвидировали. Спустя 49 минут 95% сети провайдера работало в штатном режиме.

Баг был внедрён вместе с обновлением используемого Fastly ПО, установленным в середине мая. Имя клиента, конечно же, не раскрывают, как и то, какие именно действия и обстоятельства привели к неполадкам на 85% сети Fastly.

Пока компания продолжает расследовать свои процессы и причины сбоя, а также почему баг не нашли в ходе тестирования, чтобы такое больше не повторилось. В Fastly говорят, что должны были предвидеть и предотвратить проблему и принесли извинения пользователям.

Сбой случился в ночь с 7 на 8 июня. Популярные сайты стали возвращать ошибку, которая обычно указывает на технические работы или перегрузку сервера. Простаивали GitHub, Reddit, Amazon, Twitch, а также разные англоязычные издания, включая The Guardian, The New York Times, BBC, The Verge, и даже сайты британского правительства.
Источник:  Александра Кукуть
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