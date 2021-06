Компания объяснила, почему обрушился интернет: виноват один пользователь

По словам компании, глобальный сбой произошёл из-за программного бага, который вскрылся 8 июня. Его спровоцировал один из клиентов, изменивший некоторые конфигурации, написал в блоге вице-президент Fastly по проектированию и инфраструктуре Ник Роквелл, пишет dev.by.





Он добавил, что проблема была масштабной и достаточно серьёзной. Но уже через минуту после начала сотрудники Fastly обнаружили её и оперативно ликвидировали. Спустя 49 минут 95% сети провайдера работало в штатном режиме.





Баг был внедрён вместе с обновлением используемого Fastly ПО, установленным в середине мая. Имя клиента, конечно же, не раскрывают, как и то, какие именно действия и обстоятельства привели к неполадкам на 85% сети Fastly.





Пока компания продолжает расследовать свои процессы и причины сбоя, а также почему баг не нашли в ходе тестирования, чтобы такое больше не повторилось. В Fastly говорят, что должны были предвидеть и предотвратить проблему и принесли извинения пользователям.





Сбой случился в ночь с 7 на 8 июня. Популярные сайты стали возвращать ошибку, которая обычно указывает на технические работы или перегрузку сервера. Простаивали GitHub, Reddit, Amazon, Twitch, а также разные англоязычные издания, включая The Guardian, The New York Times, BBC, The Verge, и даже сайты британского правительства.