



На Феодосью (Феодосию) начинает колоситься рожь, и идут первые боровики, которых называли колосовиками. С этим событием было связано множество примет и поговорок, пишет БГ.





Считали: «Колосится рожь — много грибов найдешь, а если знойный июнь — на колосовики плюнь».





Про рожь также говорили: «Две недели заленится, две недели колосится, две недели отцветает, две недели наливает, две недели подсыхает».





По цвету ржи гадали о цене хлеба: если рожь начинает цвести снизу — будет низкая цена хлебу, если с середины — средняя, а если сверху — высокая.





Люди придерживались разных поверий в этот день. Например, когда зацветала рожь, холстов белить было нельзя. Детям же запрещали скакать на досках — простейшем виде качелей. Говорили, что земля в это время «тяжела», и если по ней прыгать, это нанесет ей вред.





Вместо этого ребятня пела особые песни: «Солнце, солнце, блесни в оконце, дай овсу рост, чтобы до неба дорос. Матушка-рожь, встала бы стеной сплошь».





С Феодосьи начинали кормить скотину печеными сочнями и хлебными баранками — чтобы она больше плодилась, а приплод был сильным и здоровым.











