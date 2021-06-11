



«В последние дни на Украину пытаются въехать иностранцы с документами об иммунизации вакциной Спутник V. Подчеркиваем, такой документ не дает права на въезд на Украину, поскольку данная вакцина не включена в перечень ВОЗ», — заявили в ведомстве.





На этой неделе Украина разрешила въезд иностранцев без теста на коронавирус с условием, что они представят сертификат о вакцинации одобренными ВОЗ препаратами — такими являются вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinopharm или Sinovac, а также Janssen.





При въезде в Украину нужно предъявить:





отрицательный результат ПЛР или экспресс-теста (не более 72 часов до пересечения границы);





или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными в перечень разрешенных. Документ должен быть на английском или содержать перевод.