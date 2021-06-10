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Скорее всего в Беларуси приведен в исполнение очередной смертный приговор

Смертный приговор в отношении Виктора Павлова скорее всего приведен в исполнение. Об этом 10 июня координатору кампании «Правозащитники против смертной казни в Беларуси» Андрею Полуду сообщила сестра Павлова – Раиса.

Виктор Павлов в суде. Фото: spring96.org


По словам женщины, от ее брата полтора месяца не было писем. Когда они пыталась попасть к нему на свидание, то в СИЗО ей отказали в этом, а также не сообщили информации о состоянии брата. Сегодня по просьбе Раисы в СИЗО пошла адвокат, но ей сообщили, что Виктора Павлова там нет, пишет лишенный аккредитации «Весна», передает Белсат.

Сестра Павлова считает, что все эти факты свидетельствуют о том, что ее брата расстреляли. Официальных документов о приведении в исполнение приговора она пока не получала.

Напомним, что 30 июля 2019 года Витебский областной суд вынес Виктору Павлову смертный приговор. Его признали виновным в убийстве двух пенсионерок.

Убийство было совершено 30 декабря 2018 года в деревне Присушино Витебского района. Пятидесятилетний Виктор Павлов пришел в дом к сестрам-пенсионерок и сильно их побил. При этом злоумышленник украл деньги и несколько бутылок вина. Тела женщин нашли только через несколько дней.

В свою очередь, адвокат Павлова убеждала судебную коллегию, что убийство произошло в результате спора и было спровоцировано одной из женщин, которая якобы оскорбляла обвиняемого, так как имела претензии к качеству построенного им сарая. По мнению защитника, цели убивать женщин обвиняемый не имел – просто пришел приобрести вина, которым торговали женщины.
Источник: Белсат
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