Виктор Павлов в суде. Фото: spring96.org









По словам женщины, от ее брата полтора месяца не было писем. Когда они пыталась попасть к нему на свидание, то в СИЗО ей отказали в этом, а также не сообщили информации о состоянии брата. Сегодня по просьбе Раисы в СИЗО пошла адвокат, но ей сообщили, что Виктора Павлова там нет, пишет лишенный аккредитации «Весна», передает Белсат.





Сестра Павлова считает, что все эти факты свидетельствуют о том, что ее брата расстреляли. Официальных документов о приведении в исполнение приговора она пока не получала.





Напомним, что 30 июля 2019 года Витебский областной суд вынес Виктору Павлову смертный приговор. Его признали виновным в убийстве двух пенсионерок.





Убийство было совершено 30 декабря 2018 года в деревне Присушино Витебского района. Пятидесятилетний Виктор Павлов пришел в дом к сестрам-пенсионерок и сильно их побил. При этом злоумышленник украл деньги и несколько бутылок вина. Тела женщин нашли только через несколько дней.





В свою очередь, адвокат Павлова убеждала судебную коллегию, что убийство произошло в результате спора и было спровоцировано одной из женщин, которая якобы оскорбляла обвиняемого, так как имела претензии к качеству построенного им сарая. По мнению защитника, цели убивать женщин обвиняемый не имел – просто пришел приобрести вина, которым торговали женщины.















