МВД опубликовало опровергающее эту информацию видео, сообщае т корреспондент агентства «Минск-Новости».









По словам пресс-службы ведомства, О. Токарчук объявила голодовку 7 июня из-за несогласия с дисциплинарным взысканием: она была помещена в карцер за систематические нарушения условий содержания под стражей.





МВД уточняет, что, несмотря на это, подследственной продолжали предоставлять положенное питание. В комментарии к опубликованному ведомством видео говорится, что оно снято 10 июня. На нем О. Токарчук принимает пищу. Кроме того, ведомство называет ее состояние удовлетворительным, она находится под наблюдением медиков.















