МВД опубликовало видеоопровержение голодовки подследственной Ольги Токарчук
В ряде Telegram-каналов появилось сообщение об объявлении голодовки подследственной Ольгой Токарчук.
МВД опубликовало опровергающее эту информацию видео, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».
По словам пресс-службы ведомства, О. Токарчук объявила голодовку 7 июня из-за несогласия с дисциплинарным взысканием: она была помещена в карцер за систематические нарушения условий содержания под стражей.
МВД уточняет, что, несмотря на это, подследственной продолжали предоставлять положенное питание. В комментарии к опубликованному ведомством видео говорится, что оно снято 10 июня. На нем О. Токарчук принимает пищу. Кроме того, ведомство называет ее состояние удовлетворительным, она находится под наблюдением медиков.
21:50 10/06/2021
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