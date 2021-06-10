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Экс-прокурора, который пытался завести дело на силовиков, задержали. Вот как разгромили его квартиру неизвестные в масках

Неизвестные в масках разгромили квартиру бывшего прокурора Евгения Бабака.

Экс-прокурора, который пытался завести дело на силовиков, задержали. Вот как разгромили его квартиру неизвестные в масках
Евгений Бабак.
По словам родственников Евгения Бабака, сегодня с ним неожиданно пропала связь, хотя он сидел дома с коронавирусом. Приехав к нему, брат нашел взломанную дверь и вдребезги разнесенную квартиру, вскрывали даже плинтусы.

Соседи рассказывают, что утром к Бабаку приехали неизвестные в бронежилетах, а во дворе были два характерных буса. После всего Евгения увезли. Где он сейчас и кто проводил задержание, неизвестно.

«Гражданин не исчез, он задержан сотрудниками милиции в рамках административного процесса. Известно, что задержанный в том числе активно распространял информацию из экстремистских Telegram-каналов. Устанавливаются иные подробности противоправной деятельности Бабака», – заявили в МВД.

Квартира Евгения Бабака. Фото: nn.by

Евгений Бабак работал помощником прокурора Первомайского района Минска. Он сделал предписание о проведении проверки по факту жестокого избиения байкеров людьми в форме сотрудников ГАИ в августе 2020-го. Но в прокуратуре документ проигнорировали.


После этого Бабак уволился, поскольку не мог работать в условиях бездействия органов юстиции и молчания всех ответственных лиц на беззаконие на улицах.
НН
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