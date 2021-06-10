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Андрей Почобут отказался от депортации, и сразу почувствовал на себе «признаки недовольства»

"Сразу перевели в другую камеру".

Журналисту Андрею Почобуту отказали в свидании с женой и дочерью.

Соответствующий ответ Оксана Почобут получила от старшего следователя, подполковника юстиции Гончарика. Вместе с тем Гончарик в своем ответе напомнил, что следователь имеет право разрешить свидание с близкими родственниками тем, кто находится под стражей, пишет «Белорусская ассоциация журналистов».


Также от Андрея Почобута пришли письма родным. Он пишет, что рад за Ирену, Марию и Анну, которые уехали (представительницы польского меньшинства в Беларуси — Ирена Бернацкая, Мария Тишковская и Анна Панишева, были вывезены в Польшу из СИЗО).
Пишет, что после того, как свозили его в СК и вернули обратно в тюрьму, а не вывезли, сразу почувствовал на себе признаки недовольства результатом поездки. Сразу перевели в другую камеру. Плюс сейчас он под особым контролем, постоянные проверки и рапорты о том, что он стоит на профилактическом учете.

Почобут за решеткой находится уже 76 дней. Ему предъявлено обвинение по ст. 130 УК (разжигание расовой, национальной, религиозной или иной социальной вражды и ненависти). Почобуту предлагали уехать в Польшу в обмен на освобождение. Он отказался. Отказалась от депортации и лидер Союза поляков Анжелика Борис, пишет «Новы час».

 Перевод с бел. — EX-PRESS.BY
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