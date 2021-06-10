"Беларусь должна обеспечить гарантии безопасных перелетов", - пишет агентство Bloomberg со ссылкой на компанию.





Как сообщает агентство, глава Ryanair Майкл О'Лири заявил, что инцидент с посадкой лайнера авиакомпании в Минске следует рассматривать как "угон, осуществленный при поддержке государства".





Кроме того, в Ryanair отметили, что страны "приняли надлежащие меры" в ответ на инцидент.





По сообщению Bloomberg, авиакомпания направила доклад по этому инциденту в Международную организацию гражданской авиации (ICAO).





5 июня вступило в силу решение Совета Евросоюза о запрете на использование белорусскими самолетами воздушного пространства стран ЕС и на их допуск в европейские аэропорты. Позднее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС быстро разработает новые санкции против Белоруссии. "Дальнейшие санкции против юридических и физических лиц последуют быстро", - указал еврочиновник.





ЕС на этой неделе собирается обсудить дальнейшие ограничительные меры, которые могут затронуть белорусских министров и представителей командования ВВС Беларуси. Кроме того, под санкции может попасть одна организация, какая именно, не уточняется, пишет interfax.by



