МВД утверждает: Ольга Токарчук прекратила голодовку в карцере

Информацию о том, что Ольга Токарчук голодает в карцере в знак протеста, МВД называет недостоверной.





Там утверждают, что женщину поместили в карцер за дисциплинарные нарушения, а питаться давали по нормам. Тем не менее опубликованный на youtube.com ролик нащывается "Подследственная Ольга Токарчук ПРЕКРАТИЛА голодовку".













При этом понять по видео, что это Ольга Токарчук, невозможно - лица не видно.





Мать двоих маленьких детей блогерку Ольгу Токарчук задержали в середине мая. Ее обвиняют сразу по трем уголовным статьям: грубое нарушение общественного порядка, оскорбление судьи и клевета.